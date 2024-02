“Samsung Galaxy Z Flip 6 Krijgt Grotere Accu”

Volgens de laatste geruchten krijgt de opvolger van de Samsung Galaxy Z Flip 5 een grotere accu. De accu van de Galaxy Z Flip 6 heeft een capaciteit van 4000mAh, wat ongeveer 8% groter is dan de accu in de Galaxy Z Flip 5.

De Galaxy Z Flip-serie van Samsung is erg populair, maar de opvouwbare smartphones hebben niet de beste accuduur. Het is dan ook goed om te horen dat de Galaxy Z Flip 6 volgens de geruchten een grotere accu krijgt. Net als bij de Galaxy Z Flip 5 gaat het om twee accu’s, één 1079mAh accu in de bovenkant van de smartphone en één 2790mAh accu in de onderstaande van de smartphone. Dit komt neer op totaal van 3887mAh, wat Samsung zal adverteren als 4000mAh. De huidige Galaxy Z Flip 5 heeft een 3591mAh, dat Samsung adverteert als 3700mAh.

Met de 8 procent grotere accu is de accu van de Galaxy Z Flip 6 vergelijkbaar met de 3880mAh accu van de Galaxy S24, die ook wordt geadverteerd als 4000mAh. Naast een grotere accu verwachten we dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 ook een camera-upgrade krijgt. De introductie van de smartphone laat echter nog even op zich wachten, want de Galaxy Z Flip-smartphones verschijnen doorgaans in augustus op de markt.

via [tweakers]