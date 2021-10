Xiaomi 11 Lite 5G NE Nu In Nederland Verkrijgbaar

Xiaomi heeft onlangs de Xiaomi 11 Lite 5G NE aangekondigd en deze smartphone is nu in Nederland verkrijgbaar. NE staat voor New Edition en is een kleine verbetering ten opzichte van de reguliere Xiaomi 11 Lite 5G.

Het enige verschil tussen de Xiaomi 11 Lite 5G en de 11 Lite 5G NE is de processor. De New Edition heeft een upgrade gekregen naar de Qualcomm Snapdragon 778G octa-core processor. De overige specificaties blijven gelijk. Zo beschikt de Xiaomi 11 Lite 5G NE over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een FullHD+-resolutie van 2400 x 1080 pixels, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4250 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP telemacrolens.

De Xiaomi 11 Lite 5G NE is nu in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro. Bij Coolblue kun je de smartphone bestellen voor 379 euro.

via [droidapp]