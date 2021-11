Asus ROG Phone 5s (Pro) Komt Naar Nederland Voor 999 Euro

Asus heeft de ROG Phone 5s en de ROG Phone 5s Pro uitgebracht in Nederland. De krachtige gamingsmartphones krijgen in ons land een adviesprijs mee van 999 en 1299 euro.

Asus introduceerde in augustus de nieuwste ROG-smartphones die speciaal zijn ontworpen voor gamers. Vanaf deze week zijn de smartphones ook officieel in Nederland verkrijgbaar. De Asus ROG Phone 5s beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2448×1080 pixels en een touch-input van 360 keer per seconde. Intern vinden we een Snapdragon 888 Plus-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 24MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en aan de buitenkant vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting, stereo speakers en aanraakgevoelige knoppen voor het spelen van spellen.

De ROG Phone 5s Pro is grotendeels hetzelfde als de reguliere ROG Phone 5s, maar de 5s Pro beschikt over 18GB werkgeheugen en is uitgerust met een koeler die de temperatuur van de gamingtelefoon moet verlagen tijdens lange gaming-sessies.

Beide toestellen zijn verkrijgbaar in de kleur Phantom Black. De ROG Phone 5s kost 999 euro (12GB + 512GB) of 1099 euro (16GB + 512GB). De ROG Phone 5s Pro kost 1299 euro (18 GB + 512 GB).

