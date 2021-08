Gaming-smartphone Asus ROG Phone 5s Officieel Aangekondigd

Asus heeft de ROG Phone 5s en de ROG 5s Pro aangekondigd. Het gaat om twee krachtige gaming-smartphones met de nieuwe Snapdragon 888 Plus-processor en een groot scherm met een snelle verversingssnelheid van 144Hz.

De Asus ROG Phone 5s is net iets sneller dan zijn voorganger, de ROG Phone 5. De processor is namelijk geüpgraded van Snapdragon 888 naar Snapdragon 888 Plus. Dit is de allernieuwste vlaggenschip chipset van Qualcomm. De toestellen hebben opnieuw een 6,78-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2448×1080 pixels, maar de touch-input is met 360 keer per seconde iets sneller dan de 300 keer per seconden bij de ROG Phone 5.

Intern vinden we verder opnieuw een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een koptelefoonaansluiting, een 24MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Aan de zijkant vinden we aanraakgevoelige knoppen voor het spelen van spellen en de Pro-uitvoering komt met een koeler-accessoire om de temperatuur van de telefoon te verlagen bij lange gaming-sessies. De gaming-smartphone heeft maximaal 18GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte (Pro-uitvoering).

De Asus ROG Phone 5s-serie zal de ROG Phone 5-serie vervangen zodra winkels door de voorraad heen zijn.

via [androidplanet]