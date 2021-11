Motorola Introduceert Moto G51 Met Snapdragon 480+ Chipset

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De Moto G51 is de eerste smartphone die is uitgerust met een Snapdragon 480+ chipset. De Moto G51 is een budget-smartphone die in China een adviesprijs meekrijgt van omgerekend slechts 200 euro.

De Motorola Moto G51 is de eerste smartphone met een Snapdragon 480+ processor en is de opvolger van de Moto G50. Motorola heeft de smartphone eerst aangekondigd voor de Chinese markt, waar de Moto G51 een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 200 euro. We hebben nog geen informatie over een release in Nederland.

De Moto G51 beschikt over een 6,8-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de selfie-camera, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen en een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone is uitgerust met Dolby stereo-speakers en draait op Android 11.

