“Google Komt In 2022 Met Vouwbare Pixel-smartphone”

Geruchten over een opvouwbare Google Pixel-smartphone gaan al een tijdje rond en nu zijn er berichten opgedoken die spreken over een lancering in 2022. Volgens de bron 9to5Google zal Google de opvouwbare smartphone uitrusten met iets minder krachtige specificaties als in de Pixel 6-serie.

Als we 9to5Google mogen geloven is Google bijna klaar voor de lancering van de eerste opvouwbare Pixel-smartphone. De bron schrijft dat de smartphone niet dezelfde high-end camerasensoren krijgt als die van de Pixel 6 Pro. Google lijkt dus dezelfde tactiek te volgen als Samsung, die de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 ook niet heeft uitgerust met de beste camera’s.

De aanwijzingen zijn gevonden in een stuk code in de nieuwste versie van de Google Camera-app. In de code komt een opvouwbare Pixel-smartphone met de codenaam ‘Pipit’ voor. Als het gerucht juist is krijgt deze opvouwbare Pixel-smartphone dezelfde camera’s als de Pixel 5-telefoons van vorig jaar en dus niet dezelfde camera’s als de Pixel 6-serie. Het gaat om de 12,2 MP Sony IMX363-lens die Google al sinds de Pixel 3 gebruikt.

Het gebruik van de relatief oudere lens wil overigens niet zeggen dat de opvouwbare smartphone geen mooie foto’s kan maken. Google maakt de beperkte camerahardware goed met zijn zeer indrukwekkende software. Pixel-smartphones staan dankzij deze software al jaren hoog in het lijstje met beste smartphones als het gaat om camerakwaliteit.

via [AW] – afbeeldingen van LetsGoDigital