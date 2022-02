“OnePlus 10 Pro Vanaf Maart In Nederland Verkrijgbaar”

OnePlus heeft de OnePlus 10 Pro eerder al in China op de markt gebracht, maar in Nederland is de krachtige smartphone nog niet verkrijgbaar. Volgens de laatste geruchten hoeven we echter niet heel lang meer te wachten. OnePlus zou namelijk van plan zijn om de vlaggenschip-smartphone in maart in Nederland uit te brengen.

De goedgeïnformeerde website 91Mobiles schrijft dat de OnePlus 10 Pro in maart wereldwijd gelanceerd zal worden. Hierdoor kunnen we de smartphone ook in Nederland verwachten, aangezien OnePlus zijn toestellen ook in ons land verkoopt. OnePlus deed hetzelfde met de 9 Pro, die eerst in thuisland China op de markt verscheen voordat de wereldwijde lancering plaatsvond.

OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, stereospeakers, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3,3x optische zoom. De smartphone draait uit de doos op Android 12 met de OxygenOS-schil.

via [androidplanet]