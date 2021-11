Eerste Echte Foto’s Van Samsung Galaxy S22 Ultra Opgedoken

Op het internet zijn de eerste echte foto’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra opgedoken. De foto’s laten de smartphone van alle kanten zien en komen overeen met eerdere geruchten.

Begin volgend jaar zal de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung de Galaxy S22-serie introduceren. Deze serie bestaat hoogstwaarschijnlijk uit drie toestellen, waaronder de reguliere Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. De S22 Ultra zou nu te zien zijn op de onderstaande foto’s. We zien dat de Galaxy S22 Ultra een hoekig ontwerp heeft en beschikt over een aansluiting voor de S Pen. Hierdoor lijkt de smartphone erg veel op de Galaxy Note-serie.

De camera-module aan de achterkant van de smartphone komt overeen met eerdere geruchten. We zien een tweedelige camera-opstelling die volgens de geruchten bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 10MP telefotocamera met 3x optische zoom en een 10MP telefotocamera met 10x optische zoom. De geruchten spreken verder over een 5000mAh accu die ondersteuning heeft voor 45W snelladen. De overige interne specificaties vallen ook in de hoogste categorie.











Samsung zal de Galaxy S22-serie ergens in het eerste kwartaal van 2022 officieel introduceren, maar een exacte releasedatum heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.

via [AW]