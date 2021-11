Onderzoek: “Google Pixel 6 Kan Helemaal Niet Met 30W Snelladen”

Google heeft onlangs de Pixel 6-serie aangekondigd en speciaal voor deze smartphone verkoopt het bedrijf een 30W snellader. Of het verstandig is om deze oplader te kopen is nog maar de vraag, want uit onderzoek blijkt dat de nieuwe vlaggenschip-smartphone helemaal niet met 30W kan snelladen.

De website Android Authority heeft onderzocht hoe snel de Pixel 6 kan opladen met Google’s eigen oplader. Na 30 minuten aan de lader is de accu van de Pixel 6 weer voor de helft vol, maar je moet 2 uur wachten totdat de accu volledig is opgeladen. De website claimt dat de gemiddelde laadsnelheid van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro rond de 13 Watt ligt en dat de de pieksnelheid maximaal 22 Watt is. Dit komt dus niet in de buurt van de 30 Watt die Google adverteert.

Google levert de nieuwe Pixel 6-smartphones zonder oplader. Gebruikers kunnen dus een oplader gebruiken die ze al in huis hebben of een losse oplader kopen bij Google. Google verkoopt de 30W oplader voor de Pixel 6 voor $25.

