Google Pixel 6 (Pro) Belt Willekeurig Mensen Op

Mensen met een Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro melden een wel erg merkwaardige bug. De nieuwe vlaggenschip-smartphone belt namelijk willekeurig naar mensen uit de contactpersonenlijst. Google werkt aan een update om de hug te fixen, maar tot die tijd kun je stappen uitvoeren om het probleem grotendeels te omzeilen.

De bug zorgt ervoor dat de Google Assistent uit zichzelf wordt geactiveerd, waarna de assistent denkt dat er een contactpersoon gebeld moet worden. Het valt op dat de assistent er meestal voor kiest om mensen te bellen waarvan de naam begint met de letter J. Om de bug zoveel mogelijk te omzeilen kun je dus het beste contactpersonen waarvan de naam begint met de letter J tijdelijk een andere naam geven.

Omdat er soms ook contacten met een andere naam worden gebeld is het wijzigen van een naam dus niet de definitieve oplossing. Daarom is het aan te raden om de activatie van de Google Assistent uit te schakelen wanneer de smartphone op slot is, zodat in ieder geval niemand gebeld kan worden als je de smartphone even niet gebruikt.

Het lijkt er op dat we moeten wachten op een update van Google om de bug volledig op te lossen. Gelukkig lijkt niet iedereen last te hebben van dit probleem.

via [AW]