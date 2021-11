Specificaties Van Motorola Edge 30 Ultra Gelekt

Motorola is een merk die veel budget- en mid-range smartphones op de markt brengt, maar eens in de zoveel tijd introduceert Motorola een high-end toestel. Zo werkt de fabrikant nu aan de opvolger van de Edge 20 Pro. Deze opvolger krijgt volgens de geruchten mogelijk de naam Edge 30 Pro, Edge 30 Ultra of Edge X.

De specificaties van de “Motorola Edge 30 Ultra” zijn nu uitgelekt via Technik News. We raden aan om dit bericht nog met een korrel zout te nemen, maar als deze specificaties kloppen kan de high-end Motorola-smartphone straks gaan concurreren met de krachtige Galaxy S-serie van Samsung.

Zo zou de “Edge 30 Ultra” beschikken over een 6,67-inch FullHD+ OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 898-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een 60MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP groothoeklens, een 50MP ultragroothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait uit de doos op Android 12.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de nieuwe smartphone officieel zal introduceren.

