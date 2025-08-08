Nog Betere Beelden Van Google Pixel 10 Uitgelekt

De afgelopen maanden en weken duiken de Google Pixel 10-smartphones opvallend vaak op in het geruchtencircuit. Dit keer zien we de Google Pixel 10 en 10 Pro XL van alle kanten in verschillende kleuren op zeer gedetailleerde renders.

Renders van de Google Pixel 10-serie zijn al verschillende keren opgedoken, maar tot nu toe waren de beelden niet erg scherp. WinFuture heeft nu echter beelden gedeeld die wel erg scherp zijn. We zien de Pixel 10 Pro XL in de kleuren Moonstone en Obsidian en de Pixel 10 in wat fellere kleuren. De smartphones krijgen een herkenbaar ontwerp dat amper is gewijzigd ten opzichte van de Pixel 9-serie.

Volgens de geruchten beschikt de Google Pixel 10 Pro XL over een 5.200 mAh accu met ondersteuning voor 39W bekabeld laden en 15W draadloos laden (Qi2). De smartphone heeft 16GB werkgeheugen en 256GB tot 1TB opslagruimte. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 48MP telelens. In de camera-module vinden we ook een infrarood temperatuursensor. De Pixel 10 Pro XL krijgt een vanafprijs mee van 1299 euro.

De officiële introductie van de Google Pixel 10-serie, inclusief de vouwbare Pixel 10 Pro Fold zal op 20 augustus tijdens een Made by Google-event plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal Google ook de Pixel Watch 4 en de Pixel Buds 2a introduceren.

via [AW]