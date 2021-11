Poco M4 Pro 5G Officieel Aangekondigd Voor 199 Euro

Na weken van geruchten heeft Poco de Poco M4 Pro 5G deze week officieel aangekondigd. Het gaat om een toestel met mid-range specificaties en een zeer aantrekkelijke adviesprijs.

Poco heeft de Poco M4 Pro 5G laten zien tijdens een online presentatie. De smartphone verschijnt in twee modellen op de markt. Een uitvoering met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte en een uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De smartphone beschikt over een MediaTek 810-processor, die zoals de naam van de smartphone al doet vermoeden ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk.

Het scherm is 6,6-inch groot en heeft een full-hd-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met een snelheid van 33W opladen. Aan de voorkant vinden we een 16MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De Poco M4 Pro 5G zal ook in Nederland op de markt verschijnen. Mensen die nu een bestelling plaatsen ontvangen de smartphone over ongeveer drie weken in huis. De uitvoering met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte kost op 11 en 12 november tijdelijk 199 euro. Voor 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte betaal je tijdelijk 219 euro. Na de early bird periode zullen de prijzen worden verhoogd naar 229 euro en 249 euro.

via [androidplanet]