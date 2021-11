Dit Zijn De Eerste Beelden Van De OnePlus 10 Pro

OnePlus zal volgend jaar zijn nieuwe vlaggenschip-serie introduceren. De OnePlus 10-serie bestaat uit de reguliere OnePlus 10 en de krachtigere OnePlus 10 Pro. Van de 10 Pro zijn nu de eerste beelden opgedoken.

Dit jaar introduceerde OnePlus de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. In 2022 krijgen we de opvolgers van deze twee smartphones te zien en dankzij tech-lekker OnLeaks hebben we nu de eerste beelden. Op de onder- en bovenstaande beelden zien we dat de basis van de behuizing gelijk blijft, maar dat er wel wijzigingen zijn doorgevoerd aan de camera-module. Het design van deze module lijkt te zijn afgekeken van de Samsung Galaxy S-smartphones, waarbij de camera-module doorloopt aan de zijkant van de behuizing. Er is ruimte voor drie lenzen en een flitser. Om deze camera mogelijk te maken werkt OnePlus waarschijnlijk samen met de camerafabrikant Hasselblad.

Alhoewel de introductie van de OnePlus 10-serie nog even op zich laat wachten duiken de eerste specificaties nu al op. In het geruchtencircuit wordt er gesproken over een 6,7-inch Quad-HD+ 120Hz AMOLED-display en een 5000 mAh accu. De officiële introductie zal in de eerste helft van 2022 plaatsvinden en we raden aan om de geruchten over de OnePlus 10-serie voorlopig nog met een korrel zout te nemen.

via [droidapp]