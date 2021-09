Nokia Introduceert Voordelige 5G-smartphone Nokia G50

HMD Global heeft via een persbericht de Nokia G50 aangekondigd. De Nokia G50 is een betaalbare 5G-smartphone met een zeer groot 6,82-inch scherm. De smartphone is vanaf volgende maand verkrijgbaar.

In het persbericht heeft de fabrikant nog niet alle details bekendgemaakt, maar we weten al wel dat de Nokia G50 beschikt over een 6,82-inch scherm met een HD+-resolutie, een Qualcomm Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning, een 48MP hoofdcamera, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een accu die twee dagen mee moet gaan en ondersteuning heeft voor 18W snelladen.

De Nokia G50 is vanaf oktober in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Midnight Sun en Ocean Blue voor een adviesprijs van 269 euro. Nokia heeft op 6 oktober een evenement ingepland en we verwachten dat op deze dag alle overige details van de Nokia G50 gedeeld zal worden.