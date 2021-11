Realme Heeft 4K Google TV-stick Wereldwijd Uitgebracht

Realme is begonnen met de wereldwijde verkoop van zijn 4K Google TV-stick. De stick, die dankzij Google TV te vergelijken is met Google’s eigen Chromecast, verscheen vorige maand al op de markt in India.

Op de Europese website van Realme is de 4K Google TV-stick nog niet te vinden, maar op andere sites heeft de fabrikant de stick al wel toegevoegd. Realme’s 4K Google TV-stick kan overweg met populaire diensten zoals Netflix, YouTube, Prime Video, YouTube Music en de Google Assistant. De interface is gelijk aan die van de Chromecast met Google TV uit 2020. De stick heeft ondersteuning voor 4k60-output, hdr10+ en hdmi 2.1.

Sinds 13 oktober is de stick al verkrijgbaar in India. Realme heeft nog geen officiële internationale aankondiging gedaan, maar de TV-stick is inmiddels wel buiten India te koop voor 50 dollar.

via [tweakers]