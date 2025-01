Cameraspecificaties Van Samsung Galaxy Z Flip 7 Gelekt

De eerste specificaties van de Samsung Galaxy Z Flip 7 uitgelekt. Het valt op dat Samsung net als bij de Galaxy S25-serie kiest voor minimale upgrades en zich voornamelijk focust op software.

Nu de introductie van de Galaxy S25-serie achter de rug is kunnen we ons focussen op de volgende smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Zo kunnen we dit jaar onder andere uitkijken naar de Galaxy Z Flip 7 en een goedkopere uitvoering met de codenaam B7R. Van de Galaxy Z Flip 7 zijn nu de vermoedelijke cameraspecificaties uitgelekt. We hoeven geen grote camera-upgrade te verwachten.

Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 7 net als zijn voorganger een 50MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens. Ook krijgt de smartphone opnieuw een 10MP selfie-camera. De Galaxy Z Flip 7 krijgt dus dezelfde camera-setup als de Galaxy Z Flip 6. Toch kunnen we betere foto’s verwachten, maar deze verbeteringen zijn dan te danken aan softwarematige verbeteringen.

We zagen een vergelijkbare strategie bij de Galaxy S25-serie, die qua specificaties en design vrijwel hetzelfde is als de Galaxy S24-serie, maar met een aantal softwarematige verbeteringen komt om de ervaring te verbeteren. Zo heeft Samsung bijvoorbeeld een verbeterde ProVisual Engine geïntroduceerd, die voor betere cameraresultaten moeten zorgen.

