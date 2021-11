Android 12-update Voor Galaxy S21-serie Nu Ook Aangekomen In Nederland

Een aantal dagen geleden schreven wij dat Samsung is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Deze update is inmiddels ook aangekomen in Nederland en België. Je kunt de nieuwste versie van Android samen met Samsung’s One UI 4.0-schil nu dus downloaden.

Nederlandse en Belgische consumenten met een smartphone uit de Galaxy S21-serie ontvangen momenteel een notificatie waarin staat dat ze de nieuwste update kunnen downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De nieuwste update is ongeveer 2.7GB groot en installeert Android 12 met de One UI 4.0-schil.

De One UI 4.0-schil brengt verschillende veranderingen, verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo heeft Google Android 12 onder andere voorzien van het zogeheten Material You-design, waarbij de interface van Android zich aanpast aan de kleuren van de achtergrond. Samsung heeft hiervoor een groot aantal Color Palettes toegevoegd die het startscherm, de iconen, menu’s, knoppen en achtergrond aanpassen. De camera- en galerij-app hebben ook een update ontvangen en gebruikers krijgen toegang tot een groter aanbod aan emoji, GIF’s en stickers. Een andere belangrijke toevoeging aan Android 12 is de toegang tot meer privacy-opties.