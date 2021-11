“OnePlus 10 Pro Komt Eerst Alleen Uit In China, Andere Landen Volgen Later”

Volgens de laatste geruchten is OnePlus van plan om de aankomende OnePlus 10 Pro eerst in China op de markt te brengen. De wereldwijde release zal een aantal maanden later pas plaatsvinden. Dit blijkt uit releasedatums die tech-lekker Max Jambor op Twitter heeft gedeeld.

Volgens Max Jambor komt de OnePlus 10 Pro in januari of februari uit in China. De wereldwijde release zal pas in maart of april volgen. Als dit klopt zal de smartphone dus twee tot drie maanden exclusief verkrijgbaar zijn in China.

OnePlus liet onlangs weten dat het bedrijf nauwer gaat samenwerken met OPPO. OPPO is net als OnePlus onderdeel van het moederbedrijf BKK. OPPO hanteert al langer een vergelijkbare release, waarbij sommige smartphones eerst in thuisland China worden uitgebracht en pas later in de rest van de wereld op de markt verschijnen. Het lijkt er dus op dat OnePlus dezelfde strategie wil volgen.

Tech-lekker OnLeaks publiceerde onlangs al een aantal renders en details van de OnePlus 10 Pro. Volgens deze bron beschikt de smartphone over een 5000 mAh accu en een 6,7-inch scherm met een 20:9-beeldverhouding en een 120Hz verversingssnelheid. Daarnaast krijgt de OnePlus 10 Pro mogelijk ondersteuning voor 125W snelladen.

via [tweakers]