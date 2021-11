Motorola Moto G Power (2022) Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week een hoop nieuwe smartphones aangekondigd. Zo schreven wij gisteren al over de Moto G31, G51 en G200, maar de fabrikant heeft ook de Moto G Power (2022) uitgebracht. De nieuwste smartphone in de G Power-serie heeft een sneller scherm en betere interne specificaties ten opzichte van de G Power uit 2021.

De Motorola Moto G Power (2022) beschikt over een iets kleiner 6,5-inch LCD-scherm met dezelfde resolutie van 1600 x 720 pixels, maar wel met een snellere verversingssnelheid van 90Hz. Intern vinden we een MediaTek Helio G37-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu die je met 10W kunt opladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Moto G Power (2021) is niet in Nederland en België uitgebracht en het is nog onduidelijk of de Moto G Power (2022) wel in de Benelux op de markt verschijnt. De smartphone verschijnt begin 2022 wel op de markt in Amerika en Canada voor omgerekend ongeveer 212 euro.

via [AW]