Veel Details Van Samsung Galaxy S21 FE Gelekt

Volgens de laatste berichten zal Samsung volgende maand de Galaxy S21 FE introduceren, een iets voordeligere variant van de reguliere Galaxy S21. Via een goedgeïnformeerde bron zijn we nu veel te weten gekomen over de nieuwe smartphone.

Volgens de Duitse website Winfuture beschikt de Samsung Galaxy S21 FE over een 6,4-inch Dynamic AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Qualcomm Snapdragon 888-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu. De driedubbele rear-camera heeft een 12MP hoofdlens met een f/1.8 diafragma en optische beeldstabilisatie, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera. De achterkant van de smartphone is gemaakt van polycarbonaat.

De Galaxy S21 FE heeft ondersteuning voor 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, eSIM, draadloos opladen en NFC. De 7,9mm dunne behuizing heeft een IP68-certificering gekregen.

De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost volgens de geruchten 749 euro. Voor de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 819 euro.

