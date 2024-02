Asus Zenfone 11 Ultra Opgedoken In Geekbench

De Zenfone 11 Ultra, de volgende vlaggenschip-smartphone van Asus, is al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer is de smartphone gespot in de database van Geekbench, waarbij ook enkele specificaties worden genoemd.

In de database van Geekbench heet de smartphone “ASUS_AI2401_H”, zo ontdekte Gizmochina. De genoemde GPU details wijzen op de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Ook heeft de Zenfone 11 Ultra 16GB werkgeheugen en draait de smartphone uit de doos op Android 14.

Voor de enkele kernen krijgt de Asus Zenfone 11 Ultra een score van 2.226 punten. Bij de test met meerdere processorkernen scoort de smartphone 6.949 punten. Deze scores zijn bijna net zo hoog als die van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Andere specificaties

Volgens eerdere geruchten beschikt de Asus Zenfone 11 Ultra over een 6,78-inch scherm met een Full HD+-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, maximaal 1TB UFS 4.0 opslagruimte, een 5.500mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 32MP telelens.

De Zenfone 11 Ultra verschijnt waarschijnlijk op de markt in de kleuren zwart, blauw, grijs, groen en beige, maar een releasedatum hebben we nog niet.

via [AW]