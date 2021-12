Samsung Galaxy S21 FE Te Zien In Uitgebreide Videoreview

Opnieuw is er nieuws over de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE. Dit keer is de smartphone opgedoken in een hands-on video op YouTube. We krijgen een uitgebreide uitleg over het uiterlijk en de specificaties van de smartphone.

Samsung zal de Galaxy S21 FE volgende maand officieel introduceren, maar dankzij de onderstaande video weten we precies hoe de Galaxy S21 FE er uit komt te zien en over welke specificaties de smartphone beschikt. De Galaxy S21 FE heeft onder andere een 6,4-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens met 3x optische zoom en optische beeldstabilisatie. De smartphone draait op Android 12 met Samsung’s One UI-schil.

De officiële introductie zal waarschijnlijk op 11 januari plaatsvinden, maar voor veel verrassingen komen we niet meer te staan. Volgens eerdere geruchten krijgt de Galaxy S21 FE een adviesprijs mee van 749 euro.

via [droidapp]