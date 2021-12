Introductie OnePlus 10 Pro Op 4 Januari

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 4 januari de OnePlus 10 Pro zal introduceren in China. Op dezelfde dag kunnen Chinese consumenten een pre-order plaatsen. Pas op een later tijdstip zal de smartphone voor de Europese markt worden aangekondigd.

Aan het begin van ieder jaar kijken we weer uit naar de nieuwste vlaggenschip-smartphones van verschillende merken, waaronder OnePlus. Op 4 januari zal OnePlus de OnePlus 10 Pro introduceren, zo blijkt uit een bericht van de fabrikant. De smartphone verschijnt eerst in China op de markt. In Nederland en de rest van Europa moeten we waarschijnlijk wachten tot de lente. Volgende week weten we in iedere geval alvast meer over het uiterlijk, de specificaties en de prijs van de smartphone.

Volgens eerdere geruchten beschikt de OnePlus 10 Pro over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB UFS 3.1-opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden, een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens.

via [AW]