“Eerste Beelden Van OnePlus Open 2 Uitgelekt”

OnePlus werkt aan zijn tweede vouwbare smartphone, die nu te zien is op verschillende renders. De OnePlus Open 2 lijkt veel op de originele OnePlus Open, maar we kunnen rekenen op een aantal interessante upgrades.

De boven- en onderstaande renders zijn gedeeld door de website Smartprix. Het zou gaan om renders die zijn gebaseerd op een prototype van de OnePlus Open 2. Qua design lijkt de smartphone veel op de OnePlus Open, maar de behuizing is dunner en het scherm is groter. Ook zou de behuizing dichtgevouwen 10 millimeter dun zijn. De huidige OnePlus Open is 11,7 millimeter dun.

Aan de achterzijde vinden we opnieuw een grote ronde camera-module met daarop het Hasselblad-logo. De behuizing heeft iets rondere afwerkingen en is beter beschermd tegen water. De behuizing krijgt namelijk een IPX8-rating. De huidige OnePlus Open heeft een IPX4-rating gekregen en is daardoor alleen spatwaterdicht.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Open 2 over een 8-inch hoofdscherm en een 6,4-inch coverscherm. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor met maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. De accu zou een capaciteit hebben van maar liefst 5900 mAh. Dat is een stuk meer dan de 4805 mAh accu in de OnePlus Open. De smartphone kan met 80W snelladen en de camera-module is voorzien van drie 50MP lenzen.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de OnePlus Open 2 zal plaatsvinden, maar de geruchten spreken over een introductie in het eerste kwartaal van 2025.

via [androidplanet]