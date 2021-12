Compacte High-end Smartphone Xiaomi 12 (Pro) Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Xiaomi 12 valt onder andere op door zijn compacte formaat en de krachtige processor. Volgens de fabrikant is de Xiaomi 12 compacter dan de iPhone 13. De fabrikant heeft ook de grotere Xiaomi 12 Pro en de voordeligere Xiaomi 12X gepresenteerd.

De Xiaomi 12 beschikt over een 6,28-inch AMOLED-scherm met een full-hd-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Een aantal jaren geleden zouden we 6,28-inch groot noemen, maar tegenwoordig beschikken de meeste toestellen over een scherm met een formaat van 6,5-inch of groter. Met een gewicht van 180 gram is de Xiaomi 12 ook relatief licht.

Intern vinden we de Snapdragon 8 Gen 1-processor, de nieuwste en krachtigste processor van Qualcomm. Verder beschikt de Xiaomi 12 over 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP zoomlens met 3x optische zoom en een macrolens.

Het is nog onduidelijk wanneer de Xiaomi 12 in Europa op de markt verschijnt, maar in China krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 3699 yuan, omgerekend ongeveer 512 euro. In Europa zal de adviesprijs vanwege importkosten en belastingen hoger uitvallen.

De grotere en uitgebreidere Xiaomi 12 Pro beschikt over een 6,71-inch AMOLED-scherm met een hogere QHD-resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De 4600 mAh accu heeft ondersteuning voor 120W snelladen en achterop vinden we een betere camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP zoomlens. Als laatste komt Xiaomi met de Xiaomi 12X. Deze voordeligere smartphone is grotendeels gelijk aan de reguliere Xiaomi 12, maar maakt gebruik van een minder krachtige Snapdragon 870-processor.

We verwachten dat de Xiaomi 12 begin 2022 ook in Nederland en België op de markt zal verschijnen. Consumenten hebben dan de keuze uit de kleuren blauw, groen, roze en zwart.