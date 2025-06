Introductie Nothing Phone (3) Op 1 Juli

Nothing heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 1 juli een nieuwe smartphone zal introduceren. We maken volgende maand kennis met de Nothing Phone (3), die volgens de berichten een stuk duurder is dan zijn voorganger, maar ook een echte high-end smartphone moet worden.

De introductie van de Nothing Phone (3) zal op 1 juli om 19.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. De smartphone zal nog niet direct na de introductie in de winkels verschijnen, want Nothing laat weten dat er op 12 juli een community-event plaatsvindt. Tijdens dit evenement krijgen fans de kans om nog vóór de officiële verkoopstart de First Edition van de Phone (3) te kopen.

Na de officiële introductie zullen wij natuurlijk alle details over de Nothing Phone (3) met jullie delen, inclusief de specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de smartphone. Er zijn echter al verschillende details voorbijgekomen in het geruchtencircuit.

Zo kost de Phone (3) naar verluidt 900 tot 1000 euro. Dit is een stuk meer dan de Phone (2), die voor 699 euro op de markt verscheen. De Nothing Phone (3) zou een echte high-end smartphone worden, die moet gaan concurreren met de vlaggenschip-smartphones van de grotere merken. Ook schrapt Nothing de bekende Glyph-interface en krijgt de Phone (3) in plaats daarvan een zogeheten ‘matrix-display’ die meer informatie kan tonen.