Renders Van Oppo Find X5 Pro Gelekt

Er zijn beelden opgedoken waarop een nieuwe Oppo-smartphone te zien is. Het gaat om de Oppo Find X5 Pro, die de Oppo Find X3 Pro moet opvolgen. De fabrikant lijkt de Find X4 dus over te slaan. Dit besluit is waarschijnlijk genomen omdat het cijfer 4 een ongeluksgetal is in thuisland China.

De onder- en bovenstaande beelden zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks. De bron weet niet 100 procent zeker of we op de beelden de Find X5 Pro zien of de reguliere Find X5, maar het gaat in ieder geval om een toestel in de Find X5-serie. Het is duidelijk dat Oppo vasthoudt aan het design van de Find X3 Pro, maar de macrolens met ringflitser lijkt te ontbreken.

We zien verder dat Oppo heeft gekozen voor dunne schermranden, waarbij het scherm doorloopt aan de zijkant van de behuizing. Volgens de geruchten beschikt de reguliere Find X5 over een 6,78-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 9000-processor en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De introductie van de Oppo Find X5-serie zal in 2022 plaatsvinden, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]