Deze Xiaomi-smartphones Ontvangen Android 12-update

Xiaomi heeft bekendgemaakt welke smartphones van het bedrijf een update naar Android 12 met de MIUI 13-schil ontvangen. Er staan 19 modellen op de lijst. Niet alle modellen die op de lijst staan zijn in Nederland verkrijgbaar en het is mogelijk dat Xiaomi de lijst op een later tijdstip zal uitbreiden.

Google bracht Android 12 in oktober uit voor de Pixel-smartphones van het bedrijf. Niet veel later volgden de vlaggenschip-smartphones van merken als Samsung en OnePlus. Ook Xiaomi heeft de Android 12-update in de planning staan. De eerste smartphones van de Chinese fabrikant ontvangen in het eerste kwartaal van 2022 een update naar Android 12, zo blijkt uit een blogbericht van Xiaomi.

Xiaomi heeft de onderstaande lijst gedeeld, maar geeft aan dat de lijst nog kan veranderen en dat er later meer toestellen aan kunnen worden toegevoegd.

– Mi 11

– Mi 11 Ultra

– Mi 11i

– Mi 11X Pro

– Mi 11X

– Xiaomi 11T Pro

– Xiaomi 11T

– Mi 11 Lite 4G

– Mi 11 Lite 5G

– Xiaomi 11 Lite 5G NE

– Xiaomi 11 Lite NE

– Xiaomi Pad 5

– Redmi 10

– Redmi 10 Prime

– Redmi Note 8 (2021)

– Redmi Note 10 Pro

– Redmi Note 10 Pro Max

– Redmi Note 10

– Redmi Note 10 JE

Android 12 met de MIUI 13-schil brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder het ‘Material You’-design waarbij het uiterlijk van de interface zich aanpast aan de kleuren van de achtergrond. Ook zijn er meer privacyopties en widgets toegevoegd. Uiteraard zijn er achter de schermen ook verbeteringen doorgevoerd.

