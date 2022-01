Samsung Galaxy S21 FE Officieel Aangekondigd

Na maanden van geruchten is het eindelijk zover. Samsung heeft de Galaxy S21 FE officieel aangekondigd. In dit artikel zetten wij alle details, inclusief specificaties, prijzen en releasedatum voor jullie op een rijtje.

De Samsung Galaxy S21 FE is vanaf 11 januari in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 749 euro. De Galaxy S21 FE ‘Fan Edition’ lijkt veel op de reguliere S21, maar er zijn een aantal verschillen om de smartphone voordeliger te houden. Zo zien we weinig verschil qua design, maar heeft Samsung de Galaxy S21 FE uitgerust met een plastic behuizing. Hierdoor voelt de S21 FE iets goedkoper aan. Ook de specificaties zijn iets anders.

De smartphone beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversing en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Exynos 2100-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met optische beeldstabilisatie.

De Galaxy S21 FE is 7,9 millimeter dik en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, paars, groen en wit. De smartphone draait uit de doos op Android 12 en kost 749 euro (6GB/128GB) of 819 euro (8GB/256GB).