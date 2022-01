Specificaties Van Poco M4 Uitgelekt

We hebben nog geen releasedatum van de Poco M4, maar de specificaties zijn vermoedelijk al uitgelekt. Waarschijnlijk verschijnt de smartphone ook in Nederland op de markt, want zijn voorganger is ook hier verkrijgbaar.

De specificaties van de Poco M4 zijn gedeeld door de website MySmartPrice. Volgens de bron krijgt de Poco M4 een nog onbekende processor van MediaTek. Verder verwachten we 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Voorop vinden we een 90Hz-scherm, maar het is nog onduidelijk of Poco kiest voor een uitsparing of druppelnotch voor de selfie-camera.

Achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP lens. De 2MP-sensor is een macrolens of dieptelens. We hebben nog geen informatie over de accu, maar de accu van de Poco M3 heeft een capaciteit van maar liefst 6000mAh en ondersteuning voor 18W snelladen. Bij de Poco M4 verwachten we daarom opnieuw een grote accu.

Opvallend genoeg draait de Poco M4 uit de doos op Android 11, aldus de bron. Dat is opmerkelijk want Android 12 is inmiddels alweer een aantal maanden beschikbaar terwijl de Poco M4 waarschijnlijk pas in februari op de markt verschijnt. Of de smartphone in februari ook al gelijk in Europa verkrijgbaar is of dat wij nog wat langer moeten wachten is nog onduidelijk.

via [androidplanet]