OnePlus Deelt Specificaties Van OnePlus 10 Pro

OnePlus heeft een groot aantal specificaties van de OnePlus 10 Pro gedeeld. Zo weten we nu dat de smartphone onder andere met 80W kan snelladen en met 50W draadloos kan laden. Ook heeft de OnePlus 10 Pro een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens.

Nadat OnePlus eerder deze week al renders deelde van de OnePlus 10 Pro zijn we nu meer te weten gekomen over de specificaties. De OnePlus 10 Pro beschikt onder andere over een 120Hz AMOLED-scherm. OnePlus heeft niet laten weten hoe groot het scherm is, maar de geruchten spreken over een 6,7-inch scherm met een resolutie van 3216×1440 pixels.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen1-processor met Lpddr5-werkgeheugen en UFS 3.1-opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met 50MP, 48MP en 8MP lenzen. Details over de lenzen hebben we nog niet, maar het bedrijf laat wel weten dat er dubbele beeldstabilisatie aanwezig is. Als laatste krijgt de OnePlus 10 Pro een 5000mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Draadloos laden kan met een snelheid van 50W. De smartphone draait uit de doos op Android 12 met de OxygenOS 12-schil.

