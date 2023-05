Poco F5 En Poco F5 Pro Officieel Aangekondigd

Poco heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de Poco F5 en de Poco F5 Pro, die je tijdens de early bird-sale in Nederland kunt bestellen voor 379 euro en 499 euro. Beide modellen beschikken over een 120Hz AMOLED-scherm.

De Poco F5 beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full HD+ resolutie, een Snapdragon 7+ Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone heeft ook een infrarood sensor, een NFC-chip en een 3.5 koptelefoonaansluiting.

De Poco F5 Pro is een iets krachtigere variant met opnieuw een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm. Dit scherm heeft echter een QHD+ resolutie. Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor met opnieuw 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5160 mAh en kan met 67W snelladen en 30W draadloos laden. De driedubbele rear-camera bestaat opnieuw uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens, maar de Pro-uitvoering heeft ondersteuning voor 8K-video, OIS en EIS.

De Poco F5 Pro met 8GB werkgeheugen krijgt een adviesprijs mee van 579 euro en voor de 12GB-uitvoering betaal je 629 euro. De reguliere Poco F5 kost 429 euro (8GB) of 479 euro (12GB). Je kunt tijdens de Early Birds sales echter profiteren van kortingen. Tijdens deze periode betaal je voor de Poco F5 Pro 499 euro of 549 euro en voor de reguliere Poco F5 379 euro of 429 euro.