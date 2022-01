Zo Voeg Je Je Boosterprik Toe Aan De CoronaCheck-app

Veel mensen hebben inmiddels de boosterprik tegen het coronavirus ontvangen of krijgen de prik binnenkort. Vergeet niet om de boosterprik toe te voegen aan de CoronaCheck-app zodat je de QR-code voor toegang en reizen kunt blijven gebruiken.

De meeste mensen hebben de CoronaCheck-app al op hun smartphone staan, maar er is een kans dat de huidige QR-code, die je nu kunt gebruiken om restaurants of andere landen in te komen, over een niet al te lange tijd komt te vervallen. Om Corona beter te bestrijden en je QR-toegangsbewijs te kunnen blijven gebruiken is helaas een boosterprik nodig. Na het zetten van de boosterprik moet je deze toevoegen aan de CoronaCheck-app. Dit doe je als volgt.

– Open de CoronaCheck-app op je smartphone en tik in de rechter bovenhoek op de plus.

– Selecteer vervolgens ‘Vaccinatiebewijs’

– Nu log je in met je ‘DigiD’. Dit kan via de app, sms of paspoort

– De CoronaCheck-app controleert vervolgens jouw gegevens die bekend zijn bij de GGD. Kan de app jouw boosterprik vinden dan zal de informatie van deze prik worden getoond.

– Als de app jouw boosterprik heeft gevonden klik je op QR-code maken om je QR-bewijs aan te maken. Zodra het is toegestaan kun je met de nieuwe QR-code ruimtes zoals restaurants en de bios betreden.

Heb je geen smartphone of heb je gewoon een voorkeur voor een vaccinatiebewijs op papier, dan kun je de bovenstaande stappen volgen via de website van CoronaCheck.