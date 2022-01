OnePlus heeft de OnePlus 10 Pro officieel aangekondigd in thuisland China. De smartphone beschikt onder andere over een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor en een beter scherm. In China kost de OnePlus 10 Pro omgerekend ongeveer 787 euro.

Na maanden van geruchten en teasers is de OnePlus 10 Pro nu eindelijk gepresenteerd. De nieuwe vlaggenschip-smartphone verschijnt eerst alleen in China op de markt. OnePlus zal de OnePlus 10 Pro op een later tijdstip ook in de rest van de wereld lanceren, maar een Europese releasedatum hebben we nog niet.

De OnePlus 10 Pro beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Het scherm en de glazen behuizing is beschermd door een sterke laag Corning Gorilla Glass Victus. Rondom de smartphone vinden we een aluminium frame.

OnePlus heeft de 10 Pro uitgerust met high-end specificaties, waaronder een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, stereospeakers en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3,3x optische zoom.







De OnePlus 10 Pro draait uit de doos op Android 12 met de OxygenOS-schil en kost in China omgerekend 787 euro (8GB + 128GB) of 887 euro (12GB + 256GB).

via [AW]