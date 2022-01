Samsung Galaxy S20 FE 5G Sterk Afgeprijsd

Samsung heeft onlangs de Galaxy S21 FE aangekondigd en daarom is zijn voorganger in prijs gedaald. Is de Galaxy S21 FE met een prijskaartje van 749 euro te duur voor jou? Dan kun je ervoor kiezen om de populaire Galaxy S20 FE voor iets meer dan 500 euro in huis te halen.

De Galaxy S21 FE is uiteraard krachtiger dan zijn voorganger, maar dat wil niet zeggen dat de Galaxy S20 FE niet goed genoeg is. De Galaxy S20 FE beschikt namelijk over een 6,7-inch Full HD Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 865-processor, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25 watt snelladen, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera, een waterdichte behuizing (IP68-rating) en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens (f/1.8), een 12MP groothoeklens en een 8MP zoomlens met 3x optische zoom en 30x digitale zoom.

Bij Coolblue kun je de Samsung Galaxy S20 FE 5G tijdelijk kopen voor slechts 559 euro. Mensen die de smartphone voor 23 januari bestellen krijgen ook nog eens 50 euro cashback cadeau, waardoor je uiteindelijk maar 509 euro kwijt bent. De 4G-uitvoering van de Galaxy S20 FE is ook in de aanbieding voor 489 euro. Tijdelijk ontvangen klanten 25 euro cashback korting.