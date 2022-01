OnePlus 8 En 8 Pro ontvangen OxygenOS 11.0.10.10-update

OnePlus rolt een nieuwe update uit naar de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De OxygenOS 11.0.10.10-update brengt onder andere een nieuwe beveiligingspatch en een aantal bug-fixes met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus 8 (Pro) kunnen elk moment een update verwachten naar OxygenOS 11.0.10.10. In de nieuwe versie van OxygenOS is de bug die WhatsApp-crashes veroorzaakt opgelost. Ook de bug die ervoor zorgt dat Google Assistant en Gpay niet juist worden weergegeven is gefixt. Daarnaast zijn er optimalisaties aan de interface doorgevoerd en is de beveiligingspatch van december 2021 toegevoegd.

De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update binnen heeft. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]