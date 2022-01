Specificaties Van Oppo Find X5 Pro Gelekt

Op het internet zijn de specificaties van de Oppo Find X5 Pro opgedoken. De smartphone komt grotendeels overeen met de onlangs aangekondigde OnePlus 10 Pro. Renders tonen een smartphone met een unieke camera-module.

De specificaties van de high-end Oppo Find X5 Pro zijn verschenen op de Chinese social media site Weibo. Volgens de bron zijn de specificaties vrijwel identiek aan die van de OnePlus 10 Pro, die OnePlus eerder deze maand introduceerde. Zo krijgt de Oppo Find X5 Pro volgens de geruchten een 6,7-inch scherm met een 2K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden en een 32MP selfie-camera. De rear-camera met twee 50MP lenzen en een 13MP lens verschilt wel met die van de OnePlus 10 Pro (48MP + 50MP + 8MP).

Op gelekte renders zien we een uniek ontwerp van de camera-module. De module is namelijk niet vierkant of rechthoekig, maar heeft aan de onderkant één schuine rand. Ondanks de vele gelijkenissen met de OnePlus 10 Pro geeft deze camera-module de Oppo Find X5 Pro wel een unieke uitstraling.





Het is overigens niet gek dat de Oppo Find X5 Pro en de OnePlus 10 Pro veel op elkaar lijken. OPPO en OnePlus zijn namelijk allebei onderdeel van moederbedrijf BBK Electronics. Onlangs besloten de bedrijven al om hun softwareschillen samen te voegen, waardoor de verschillen op softwaregebied ook al minimaal zijn.

via [androidplanet]