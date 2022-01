“Bètaversie Van Android 12L Verklapt Bestaan Google Pixel Fold”

In een bètaversie van Android 12L is een afbeelding en een verwijzing naar de Google Pixel Fold opgedoken. Android 12L is een Android-versie die speciaal voor opvouwbare smartphones, Chrome OS en tablets gemaakt wordt. Mogelijk is de lancering van Google’s eerste opvouwbare smartphone niet ver weg meer.

Google werkt al twee jaar aan een eigen opvouwbare smartphone, die we kennen onder de naam Google Pixel Fold. Google zou de smartphone in eerste instantie in het vierde kwartaal van 2021 willen lanceren, maar latere berichten spraken over een lancering in 2022. Na deze berichten gaf Ross Young, topman van Display Supply Chain Consultant, echter aan dat Google gestopt zou zijn met het project rondom de Pixel Fold. Google zou niet veel vertrouwen hebben en de productiekosten werden te hoog.

In de tweede bètaversie van Android 12L zijn echter opnieuw aanwijzingen gevonden voor het bestaan van de Google Pixel Fold, zo blijkt uit een bericht van 9to5Google. De website vond de codenaam ‘Pipit’, die zou verwijzen naar de Pixel Fold. Ook heeft de website een animatie gevonden die de Pixel Fold lijkt te tonen. We zien namelijk een vouwbare smartphone met aan de buitenkant een Google-logo. De animatie toont de simkaartsleuf van de smartphone. De smartphone lijkt een bredere beeldverhouding te hebben dan de Galaxy Z Fold 3.

We kunnen op dit moment niet met zekerheid zeggen of we op de animatie ook daadwerkelijk de Google Pixel Fold zien of dat het puur om een voorbeeld animatie gaat. Totdat Google zelf met een update komt blijft het dus gissen.

via [AW]