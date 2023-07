OnePlus 8-serie En OnePlus 10 Pro Ontvangen OxygenOS 13.1-update

OnePlus heeft een nieuwe update klaarstaan voor verschillende smartphones van het bedrijf. Het gaat om de OxygenOS 13.1-update, die een nieuwe beveiligingspatch en verschillende verbeteringen met zich meebrengt.

Mensen met een OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T en OnePlus 10 Pro kunnen nu een nieuwe update downloaden. Allereerst werkt de OxygenOS 13.1-update de beveiligingspatch bij naar die van juni 2023, waardoor de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Daarnaast zijn er nieuwe functies toegevoegd aan de Zen Space-app en de Game Assistent. Zo kun je nu muziek bedienen via de Game Assistent en beschikt de Zen Space-app over een nieuwe “helper widget” en een nieuwe TalkBack-functie. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]