Samsung Galaxy A12 Is Meest Verkochte Android-smartphone Van 2021

Nadat eerder de Galaxy A51 en Galaxy A52 Samsung’s bestverkochte smartphones waren, is in 2021 een ander toestel vaker over de toonbank gegaan. Volgens onderzoeker Counterpoint Research was de Samsung Galaxy A12 namelijk de meest verkochte Android-smartphone van het jaar.

In het onderstaande overzicht van Counterpoint Research zien we de top 10 meest verkochte smartphones van 2021. De top vijf is ingenomen door Apple-smartphones. Dit was te verwachten aangezien iedereen die een voorkeur heeft voor iOS een Apple-smartphone moet kopen. Bij Android-smartphones is de keuze echter een stuk groter en is de marktaandeel per toestel daardoor ook wat kleiner.

Het valt op dat de bestverkochte Android-smartphone van 2021 een echte budget-smartphone is. De Samsung Galaxy A12 verscheen begin 2021 op de markt voor slechts 179 euro. Het laat zien dat lang niet iedereen kiest voor de duurste vlaggenschip-smartphones. De Galaxy A12 zou vooral in West-Europa goed verkopen en is vrijwel net zo vaak over de toonbank gegaan als de iPhone 11 en iPhone 12 Pro. In de top tien vinden we ook nog twee Xiaomi-smartphones. Het gaat om de Xiaomi Redmi 9 en Redmi 9A, opnieuw twee voordelige smartphones.

via [droidapp]