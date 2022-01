Optimaal Films Kijken Vanaf Je Smartphone

We gebruiken onze smartphone of tablet steeds vaker om naar films of series te kijken. Streamingdiensten als Netflix of reguliere video-platformen als YouTube zijn volledig geoptimaliseerd voor deze draagbare apparaten, zodat we altijd en overal onze favoriete content kunnen streamen. Lang kijken naar een klein scherm is echter niet voor iedereen weggelegd en ook niet goed voor onze ogen. Met deze tips haal je een betere filmervaring uit de beschikbare streamingdiensten op je mobiele apparaat.

Kies het juiste smartphonescherm

Smartphones hebben allemaal een ander scherm en er zijn vier belangrijke punten waar je op moet letter om het meeste uit je smartphonescherm te halen. Ten eerste is er het formaat. Het spreekt voor zich dat het formaat van het scherm veel uitmaakt wanneer je naar films kijkt. De meeste smartphones hebben een scherm met een formaat van ergens tussen de 6 en 7 inch. Het verschil lijkt op het eerste gezicht niet groot, maar wanneer je lang naar het scherm kijken kan die 1 inch extra ruimte veel uitmaken.

Een groter scherm hoeft overigens niet gelijk betere beeldkwaliteit te betekenen. Een 6-inch scherm met een resolutie van 3216×1440 pixels is scherper dan een 7-inch scherm met dezelfde resolutie. Wanneer je een smartphone kiest met een groter scherm moet je dus ook kijken of de resolutie hoger is. Is dat niet het geval dan bestaat de kans dat je de pixels beter kunt zien, wat natuurlijk gelijk staat aan minder mooie beeldkwaliteit.

Misschien wel het grootste verschil zien we tussen AMOLED en LCD. Fabrikanten kiezen vrijwel altijd voor een van deze twee schermen. Niet alleen verbruikt AMOLED doorgaans minder energie dan LCD, de kijkervaring op een AMOLED-scherm is ook anders dan op een LCD-scherm. De AMOLED-technologie zorgt namelijk voor sterkere contrasten, waardoor de kleuren vaak scherper/mooier overkomen. De “kleur” zwart is op een AMOLED-scherm ook echt zwart, terwijl zwarte pixels op een LCD-scherm vaak een grijze tint hebben.

Een laatste eigenschap van een smartphone-scherm die invloed kan hebben op de kijkervaring is de verversingssnelheid. Een hoge verversingssnelheid zorgt voor vloeiendere beelden tijdens het gamen en scrollen door content. Tijdens het kijken van films en series heeft een hoge verversingssnelheid van bijvoorbeeld 120 frames per seconden echter zelden invloed, omdat films vaak met 24, 30 of 60 frames per seconden zijn opgenomen. Bedenk dus goed wat voor content voor jouw belangrijk is voordat je een beslissing maakt.

Mini beamer

Alhoewel je de kijkervaring van films en series kunt verbeteren door het juiste smartphone-scherm te kiezen, doet de kijkervaring op een smartphone altijd onder ten opzichte van een tv. Gelukkig zijn er handige tools waarmee je veel meer uit je smartphone kunt halen. Een van deze tools is een mini-beamer. Een mini-beamer kun je koppelen aan je smartphone, waarnaar de beamer de content op jouw smartphonescherm naar jouw muur geprojecteerd. Het scherm zal tientallen keren groter worden weergegeven, zodat je lekker achterover kunt zitten en je niet meer oneindig naar een 6-inch schermpje hoeft te turen. Het mooie van beamers is dat je zelf het formaat van het scherm kunt aanpassen, dus ook in een kleinere kamer is een mini-beamer een geschikte optie.

Screen Mirror op TV

Is een mini-beamer voor jou geen optie, dan hebben we nog een laatste oplossing. Steeds meer smartphones beschikken namelijk over een functie waarmee je jouw smartphone kunt “mirroren” op je tv. Met name nieuwe Samsung tv’s beschikken standaard over een mirror-functie. Op je mobiel download je simpelweg de SmartThings-app en voeg je jouw Samsung tv toe. Na goedkeuring kun je voortaan met een klik in de app jouw smartphone-scherm draadloos streamen naar jouw tv. Dit is niet alleen handig wanneer je films en series vanaf jouw mobiel op een groter scherm wilt kijken, maar ook ideaal als je bijvoorbeeld jouw vakantiefoto’s aan je visite wilt laten zien.