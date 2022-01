“Introductie Google Pixel 6a Al In Mei”

De Google Pixel 6 (Pro) is nog niet zo gek lang verkrijgbaar, maar mogelijk is de introductie van de Pixel 6a, een goedkopere variant van de vlaggenschip-smartphone, al dichtbij. Volgens de laatste geruchten zal de Pixel 6a namelijk al in mei verschijnen.

De afgelopen jaren bracht Google de a-variant van een smartphone in de zomer op de markt, maar mogelijk wijkt de fabrikant bij de lancering van de Pixel 6a van dit schema af. De Google Pixel 5a en Pixel 4a verschenen namelijk in de maand augustus, maar de Pixel 6a zal volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Max Jambor al in mei worden uitgebracht.

Pixel 6A scheduled for May — Max Jambor (@MaxJmb) January 22, 2022

De Pixel 3a verscheen ook in mei op de markt. Mogelijk wil Google terugvallen naar het oude schema. Op deze manier krijgen we in het voorjaar een budgettoestel en in het najaar een vlaggenschip-smartphone.

Op dit moment weten nog weinig over de Google Pixel 6a. We verwachten een iets ander design en camera’s die iets minder krachtige zijn dan die op de huidige Pixel 6. Ook spreken de geruchten over het ontbreken van de 3.5mm koptelefoonaansluiting. Overige specificaties ontbreken nog.

