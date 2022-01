Huawei P50 Pro En P50 Pocket Komen Naar Europa

Huawei is van plan om de Huawei P50 Pro en de opvouwbare Huawei P50 Pocket in Europa op de markt te brengen. De smartphones verschenen eerst alleen in thuisland China op de markt, maar zijn nu ook op verschillende Europese websites van Huawei te vinden. De P50 Pocket staat overigens alleen in Bulgarije op de site van de fabrikant.

In juli vorig jaar introduceerde Huawei de vlaggenschip-smartphone P50 Pro en in december lanceerde Huawei de opvouwbare P50 Pocket. Beide smartphones zijn in China verkrijgbaar en draaien op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS. Huawei is nu van plan om de smartphones ook in Europa te lanceren. In Europa draaien de smartphones wel op Android, maar zonder de Google-apps zoals de Play Store.

De Huawei P50 Pro is opgedoken op diverse Europese Huawei-sites. De Huawei P50 Pro is op dit moment alleen te zien op de website in Bulgarije. In Bulgarije krijgt de Huawei P50 Pro een adviesprijs mee van 2200 leva, omgerekend ongeveer 1125 euro. De Huawei P50 Pocket kost 2800 leva, omgerekend ongeveer 1430 euro.

via [tweakers]