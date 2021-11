Xiaomi Werkt Aan Nieuwe Smartwatch Xiaomi Watch S

Xiaomi lijkt te werken aan een nieuwe smartwatch. De fabrikant heeft namelijk het nieuwe handelsmerk “Xiaomi Watch S” aangevraagd. Veel details over de smartwatch hebben we echter nog niet.

De website LetsGoDigital heeft een document ontdekt waaruit blijkt dat het handelsmerk van de Xiaomi Watch S is ingediend in Peru. In het document staat de volgende omschrijving: “Xiaomi Watch S trademark description: smart watches; smart rings; smart glasses; smart phones in the form of a wristwatch.“

De smartwatch krijgt waarschijnlijk een plekje naast de Xiaomi Mi Watch en de Mi Watch Lite. De S staat mogelijk voor sport, waardoor de kans bestaat dat de Xiaomi Watch S een sportief uiterlijk krijgt en functies heeft zoals VO2max-test en uitgebreide trainingsanalyse. De smartwatch gaat mogelijk de concurrentie aan met de Realme Watch S, die in Europa een adviesprijs meekrijgt van slechts 79,99 euro. We weten nog niet wanneer Xiaomi de Watch S wil introduceren.

via [AW]