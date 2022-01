Foto’s En Specificaties Van High-end Motorola “Frontier 22” Gelekt

Er zijn beelden en specificaties van een nieuwe high-end Motorola-smartphone opgedoken. De smartphone, die in het geruchtencircuit rondgaat onder de codenaam “Frontier 22”, is mogelijk de krachtigste smartphone van de fabrikant en zal later dit jaar op de markt verschijnen.

De specificaties van de “Frontier 22” zijn gedeeld door de goedgeïnformeerde Duitse website WinFuture. Volgens de bron is de Frontier 22 de nieuwste high-end smartphone van Motorola, die later dit jaar officieel gepresenteerd zal worden. De smartphone zal onder andere worden uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-processor. Dit is een nog krachtigere variant van de huidige Snapdragon 8 Gen 1-processor.

Het OLED-scherm is 6,67-inch groot en heeft een Full-HD+-resolutie, een 144Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 125W bekabeld snelladen en 50W draadloos snelladen. Achterop beschikt de Frontier 22 over een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens en optische beeldstabilisatie, een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens. Voorop vinden we een 60MP selfie-camera. Er is ondersteuning voor WiFi 6E, USB-C, Bluetooth 5.2 en dual-sim.

De Motorola “Frontier 22” lijkt een echte krachtpatser te worden en het is interessant om te zien dat Motorola wil gaan concurreren op de high-end markt. Een introductiedatum hebben we nog niet, maar wel verwacht de bron dat de smartphone op zijn vroegst in juli gepresenteerd zal worden. We moeten dus nog even geduld hebben.

via [droidapp]