Samsung Noteerde In 2021 Een Recordomzet

Voor veel bedrijven is 2021 een raar en moeilijk jaar geweest, maar Samsung heeft goede zaken gedaan. De Zuid-Koreaanse fabrikant noteerde namelijk een recordomzet en een winst van omgerekend 29,6 miljard euro. Samsung heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in zijn chipdivisie.

Samsung noteerde in 2021 een jaaromzet van ruim 207 miljard euro. Dat is 24 procent meer ten opzichte van 2020. De operationele winst bedroeg omgerekend bijna 57 miljard euro. De groei in omzet is onder andere te danken aan het succes van de high-end smartphones, waaronder foldables, maar ook televisies en huishoudelijke apparaten. De schermdivisie deed het goed op het gebied van mobiele schermen, maar maakte verlies met de productie van grote schermen. Volgens de fabrikant komt dit door een afname in lcd’s en de initiële kosten bij de productie van qd-oled.

De chipdivisie van Samsung boekte een winsttoename van maar liefst 52 procent ten opzichte van 2020. De totale winst uit de chipdivisie bedroeg 6,2 miljard euro. Samsung verwacht dat de vraag naar geheugen en andere chips in 2022 verder zal toenemen.

Ondanks de aanhoudende chiptekorten, die in 2022 nog steeds zullen aanhouden, verwacht Samsung zijn marktaandeel in de mobiele markt verder uit te breiden. Het bedrijf komt onder andere met nieuwe vlaggenschip-smartphones, tablets en wearables. Op 9 februari heeft Samsung een Unpacked-event ingepland, waar het bedrijf de Galaxy S22-serie al introduceren.

via [tweakers]