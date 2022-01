“Specificaties Van OnePlus Nord 2T Gelekt”

Er zijn vermoedelijke specificaties uitgelekt van een nieuwe OnePlus-smartphone. Het zou gaan om de opvolger van de OnePlus Nord 2, die de naam OnePlus Nord 2T krijgt. Volgens de geruchten beschikt de Nord 2T onder andere over een MediaTek Dimensity 1300-processor en heeft de smartphone ondersteuning voor 80W snelladen.

Als we de berichten mogen geloven zal OnePlus de Nord 2T in februari al introduceren voor de Indiase markt. De OnePlus Nord 2T krijgt een upgrade van een MediaTek Dimensity 1200-chip naar een MediaTek Dimensity 1300-chip. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en krijgt ondersteuning voor 80W snelladen. Aan de buitenkant vinden we een 6,43-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

OnePlus is van plan om dit jaar verschillende nieuwe smartphones te introduceren. Zo verwachten we naast de OnePlus Nord 2T ook de voordelige OnePlus Nord CE 2 5G en de high-end OnePlus 10 Pro. De vlaggenschip-smartphone zal mogelijk in maart al gepresenteerd worden.

via [droidapp]