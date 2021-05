“Opvolger Redmi Note 10 Pro Krijgt 50MP Camera”

Volgens de laatste geruchten is Xiaomi niet van plan om de opvolger van de Redmi Note 10 Pro opnieuw uit te rusten met een 108MP hoofdlens. De fabrikant zou dit keer kiezen voor een 50MP hoofdlens.

De Redmi Note 10 Pro verscheen dit jaar op de markt en is onder andere uitgerust met een 108MP hoofdlens. Dit lijkt echter een eenmalige actie, want tech-insider Digital Chat Station heeft via de Chinese social media website Weibo laten weten dat de opvolger een hoofdlens met een lagere resolutie krijgt. Redmi zou net als Xiaomi, OnePlus en Vivo zijn vlaggenschip-smartphones willen uitrusten met een 50MP hoofdlens.

Andere specificaties en details over de opvolger van de Redmi Note 10 Pro hebben we nog niet. Daarnaast adviseren wij om dit gerucht nog met een korrel zout te nemen, want de smartphone zal waarschijnlijk pas in 2022 geïntroduceerd worden.

via [androidplanet]