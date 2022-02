Introductie Poco X4 Pro En Poco M4 Pro Op 28 Februari

Poco heeft op maandag 28 februari een presentatie ingepland. Tijdens de presentatie zal de fabrikant de Poco X4 Pro en de Poco M4 Pro introduceren. Volgens de geruchten is de Poco X4 Pro een rebranding van de Xiaomi Redmi Note 11 Pro.

Dankzij een bericht op Twitter weten wij dat Poco volgende week tijdens een online presentatie twee nieuwe smartphones zal introduceren. De presentatie start om 13:00 uur Nederlandse tijd en is te volgen op het YouTube-kanaal van de fabrikant.

De Poco X4 Pro beschikt waarschijnlijk over een 6,6-inch LCD-scherm, een Dimensity 920-processor met 5G-ondersteuning, een 108MP hoofdlens en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De Poco M4 Pro is waarschijnlijk een voordeligere variant van de Poco M4 Pro 5G, die de fabrikant al in november uitbracht in Nederland en België, voor een adviesprijs van 199 euro.